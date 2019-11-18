Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüme attığınız plastiklere aslında ne oluyor?
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Geri dönüşüme attığınız plastiklere aslında ne oluyor?

6 saat önce

Avrupa Birliği'nde plastik atıkların geri dönüşüm oranı tarihte ilk kez azaldı. Geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak için Avrupalı ülkelerin atıklarını ihraç etmeleri ise çevreye verilen zararın azalmasından çok artmasına neden oluyor.

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Avrupa Birliği'nde (AB) plastik atıkların geri dönüşüm oranı tarihte ilk kez azaldı. İklim krizi ve çevre kirliliğinin etkileri her geçen gün artarken plastik atıklar konusu gündemdeki yerini koruyor.


AB yönetmelikleri ile getirilen geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak için Avrupalı ülkelerin atıklarını ihraç etmeleri ise çevreye verilen zararın azalmasından çok artmasına neden olabiliyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:34 
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