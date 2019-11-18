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Geri dönüşüme attığınız plastiklere aslında ne oluyor?
6 saat önce
Avrupa Birliği'nde plastik atıkların geri dönüşüm oranı tarihte ilk kez azaldı. Geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak için Avrupalı ülkelerin atıklarını ihraç etmeleri ise çevreye verilen zararın azalmasından çok artmasına neden oluyor.
Avrupa Birliği'nde (AB) plastik atıkların geri dönüşüm oranı tarihte ilk kez azaldı. İklim krizi ve çevre kirliliğinin etkileri her geçen gün artarken plastik atıklar konusu gündemdeki yerini koruyor.
AB yönetmelikleri ile getirilen geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak için Avrupalı ülkelerin atıklarını ihraç etmeleri ise çevreye verilen zararın azalmasından çok artmasına neden olabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:34
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