Son Dakika Haberleri: Geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te bir otomobilin geri geri manevra yaparken arkasından geçen yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Bilecik'te bir otomobilin geri geri manevra yaparken arkasından geçen yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki aracını geri geri manevra yaparak park halindeki yerden çıkarmaya çalışan sürücüsü Sezer Çeşmeci'nin kulandığı 11 AAB 942 plakalı otomobil, bu esnada aracın arkasından geçmekte olan Özlem Yıldız'a (41) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralana Özlem Yıldız, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Cumhuriyet Mahallesi, Özlem Yıldız, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:00:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]