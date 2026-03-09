Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
09.03.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hicri takvimin miladi takvime göre daha kısa olması nedeniyle 2030 yılında Ramazan ayı iki kez başlayacak. Böylece aynı yıl içinde toplam 36 gün oruç tutulacak.

Hicri takvimin miladi takvimden yaklaşık 11 gün daha kısa olması nedeniyle Ramazan ayı her yıl daha erken tarihlere denk geliyor. Bu takvim farkı nedeniyle bazı yıllarda Ramazan ayı aynı yıl içinde iki kez başlayabiliyor.

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Bu durum 2030 yılında gerçekleşecek. Ramazan ayının ilk başlangıcı 5 Ocak 2030 tarihinde olacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde takvim farkı nedeniyle Ramazan ayı yeniden başlayacak ve ikinci başlangıç 26 Aralık 2030 tarihine denk gelecek.

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Bu nedenle 2030 yılında Müslümanlar yıl içinde iki farklı Ramazan ayına girecek. Ocak ayında başlayan Ramazan'ın ardından yılın son günlerinde yeniden başlayacak olan Ramazan ile birlikte aynı yıl içinde toplam 36 gün oruç tutulmuş olacak.

Güncel, Toplum, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:43:23. #7.13#
SON DAKİKA: Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.