Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Hicri takvimin miladi takvimden yaklaşık 11 gün daha kısa olması nedeniyle Ramazan ayı her yıl daha erken tarihlere denk geliyor. Bu takvim farkı nedeniyle bazı yıllarda Ramazan ayı aynı yıl içinde iki kez başlayabiliyor.

Bu durum 2030 yılında gerçekleşecek. Ramazan ayının ilk başlangıcı 5 Ocak 2030 tarihinde olacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde takvim farkı nedeniyle Ramazan ayı yeniden başlayacak ve ikinci başlangıç 26 Aralık 2030 tarihine denk gelecek.

Bu nedenle 2030 yılında Müslümanlar yıl içinde iki farklı Ramazan ayına girecek. Ocak ayında başlayan Ramazan'ın ardından yılın son günlerinde yeniden başlayacak olan Ramazan ile birlikte aynı yıl içinde toplam 36 gün oruç tutulmuş olacak.