Gerileme: Bayern Beat Rottach-Egern 20-2
33 dakika önce
FC Bayern'in antrenman şenliği ile antrenman kampını yuvarladığı 2018 yazına atılan FC Rottach-Egern 20-2. Almanya rekor şampiyonları Sven Ulreich ile gol atmaya başladılar ve arka arkaya Rafinha, Niklas Süle, Lars Lukas Mai ve David Alaba geldi. Javi Martínez, Arjen Robben, Leon Goretzka, Thiago ve Kingsley Coman'ın bulunduğu orta sahayı tek golcü olarak Robert Lewandowski ile demirledi.
FC Bayern'in antrenman şenliği ile antrenman kampını yuvarladığı 2018 yazına atılan FC Rottach-Egern 20-2. Almanya
rekor şampiyonları Sven Ulreich ile gol atmaya başladılar ve arka arkaya Rafinha
, Niklas Süle, Lars Lukas Mai ve David Alaba
geldi. Javi Martínez, Arjen Robben
, Leon
Goretzka, Thiago ve Kingsley Coman'ın bulunduğu orta sahayı tek golcü olarak Robert Lewandowski
ile demirledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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