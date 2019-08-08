Son Dakika Haberleri: Gerileme: Bayern Beat Rottach-Egern 20-2
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Gerileme: Bayern Beat Rottach-Egern 20-2

33 dakika önce

FC Bayern'in antrenman şenliği ile antrenman kampını yuvarladığı 2018 yazına atılan FC Rottach-Egern 20-2. Almanya rekor şampiyonları Sven Ulreich ile gol atmaya başladılar ve arka arkaya Rafinha, Niklas Süle, Lars Lukas Mai ve David Alaba geldi. Javi Martínez, Arjen Robben, Leon Goretzka, Thiago ve Kingsley Coman'ın bulunduğu orta sahayı tek golcü olarak Robert Lewandowski ile demirledi.

FC Bayern'in antrenman şenliği ile antrenman kampını yuvarladığı 2018 yazına atılan FC Rottach-Egern 20-2. Almanya rekor şampiyonları Sven Ulreich ile gol atmaya başladılar ve arka arkaya Rafinha, Niklas Süle, Lars Lukas Mai ve David Alaba geldi. Javi Martínez, Arjen Robben, Leon Goretzka, Thiago ve Kingsley Coman'ın bulunduğu orta sahayı tek golcü olarak Robert Lewandowski ile demirledi.
David Alaba, Rafinha, Almanya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
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