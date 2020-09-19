Germencik'te 19 Eylül Gaziler Günü Anma Töreni - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çondur ve gaziler tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Germencik Jandarma Garnizon Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İlker Özgür, törendeki konuşmasında, Türk kahramanlığının 19 Eylül'de taçlandığını belirterek, "Bugün vatan, millet, bayrak için toprağa düşmüş, kanını akıtmış mehmetçiklerimize vefa günüdür, bu vatana canını adayan kahramanların günüdür." dedi.
Törene, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:31 - Kaynak: AA
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