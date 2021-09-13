Germencik'te İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Germencik Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 7 Eylül İlkokulunda düzenlenen programa geçildi.

Törende, öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterileri sundu.

Milli Eğitimi Müdürü Çiftçi, törende, 1,5 yıl sonra yeniden yüz yüze eğitimde öğrencilerle bir arada olduklarını dile getirdi.

Okulları açık tutmak için ellerinde geleni yapacaklarını vurgulayan Çiftçi, "İlçemizdeki 7 bini aşkın öğrencimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. ???????