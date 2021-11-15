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Germencik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Germencik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

15.11.2021 21:30
Germencik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine İstasyon Mahallesinde yaşayan F.Y'nin (37) evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 19,45 gram metamfetamin, "bong" tabir edilen cam aparat ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 945 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Germencik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Germencik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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