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Germencik'te yüzme kursu büyük ilgi görüyor

1 saat önce

Germencik Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Ortaklar Hayrettin Öner Sosyal Tesislerinde düzenlenen yüzme kursu, öğrenciler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Germencik'te yüzme kursu büyük ilgi görüyor, System.String[]
Germencik Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Ortaklar Hayrettin Öner Sosyal Tesislerinde düzenlenen yüzme kursu, öğrenciler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Çocukların sporla iç içe bir yaz geçirmesini amaçlayan Germencik Belediye Başkan Öndeş, "Yüzme fırsatı bulamayan ve imkanları olmayan öğrencilerimize eğitmenler eşliğinde yüzme kursu veriyoruz. Öğrencilerimize 2 antrenör ve 1 can kurtaran eşlik ediyor. Çocukların yaz ayı boyunca hem serinlemelerini hem de hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bununla birlikte sadece yüzme kursu değil, Futbol, Voleybol, Tenis, Basketbol ve Muay Thai dallarında toplam 6 branşta kurslarımız sürüyor. Toplamda bin 300 öğrencimizin yaz ayı boyunca spor dolu tatil geçirmelerine olanak sunuyoruz. Yüzme kursu etkinliğinde katıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz " dedi.

Veliler ise, yaz dönemi etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemizin yüzme kursları açması hem bizi hem de çocuklarımızı sevindirdi. Hem yüzme öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar. Germencik Belediye Başkanımız Fuat Öndeş'e ve Aydın Büyükşehir Başkanı özlem Çerçioğlu'na eğitime ve geleceğin teminatı çocuklara verdiği önem nedeniyle teşekkür ediyoruz" dediler.

Germencik Belediyesinin düzenlediği yaz etkinlikleri 30 Ağustosta tarihinde sonlanırken, yüzme kursu 6 Eylül'e kadar sürecek. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:07 Kaynak: İHA
Germencik, Aydın, Spor
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