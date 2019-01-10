Son Dakika Haberleri: Germencik ve İncirliova'da Aski Çalışmaları Sürüyor

Germencik ve İncirliova'da Aski Çalışmaları Sürüyor

42 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın genelinde sürdürülen alt ve üst yapı yatırımlarının yoğunlaştığı ilçelerin başında gelen Germencik ve İncirliova'da olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Germencik ve İncirliova'da Aski Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın genelinde sürdürülen alt ve üst yapı yatırımlarının yoğunlaştığı ilçelerin başında gelen Germencik ve İncirliova'da olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İncirliova Aykut Ozan Caddesinde yağmursuyu altyapısını güçlendirmek için ızgara yapımlarına hız verdi. Çalışmalar çerçevesinde yağmur suyunun deşarjı sağlanacak. Gerenkova Mahallesinde ise kanalizasyon bağlantı çalışmaları sürüyor. İncirliova'nın yan ısıra Germencik'te de çalışmalarına devam eden ASKİ ekipleri, Ömerbeyli Mahallesinde sağlıklı ve sorunsuz içme suyu çalışmaları çerçevesinde içme suyu şebekesini yenileyip, abone bağlantılarını gerçekleştirdi.

İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlardan önemli pay alan İncirliova ve Germencik ilçelerinde gerçekleşen çalışmalardan dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Taleplerinin hemen karşılık bulmasından sebebiyle mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Aydın, ASKİ, Germencik, İncirliova, Güncel
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