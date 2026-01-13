Gerze\'de 20 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde belirlenen bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP