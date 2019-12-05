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Gerze meclisinden önemli kararlar

6 saat önce

Gerze Belediyesi 2019 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

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Gerze Belediyesi 2019 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Belediye meclis toplantısı bir önceki meclis karar özetinin tasdikinin ardından gündem maddelerine geçildi. Belediye meclis üyeleri bir önceki mecliste gündemde olan North Star Oteli ile ilgili komisyon kurulma kararı Aralık ayı meclisinde tekrar gündeme getirildi. Meclis, otel ile ilgili yeni bir denetim ve imar komisyonu kurulması yerine var olan denetim ve imar komisyonuna devredilmesi talebi CHP'li Belediye Meclis Üyelerinin hayır, AK Parti Belediye Meclis Üyelerinin evet oyu vermesi sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.


Gündem maddesinde yer alan imarla alakalı teklifler komisyon raporuna uyulması ve komisyona havale şeklinde onaylanırken, ilçenin Abdaloğlu köyü sınırları içinde bulunan Avlağı Sökü Konut Yapı Kooperatifi ve merkez mahalle halkının belediye mücavir alan sınırları içerisine katılma talebi oy birliği ile reddedildi. Gerekçe olarak, buranın öncelikle kaymakamlık tarafından yapılacak bir referandum sonrasında çıkan sonuca göre bu talebin ancak o zaman belediyeden talep edilebileceği kararı verildi.


Belediyeye ait 57 FD 886 plakalı aracın hizmet dışı bırakılması, 2020 yılında çalışacak geçici işçi vizelerinin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.


Belediye Başkan Yardımcısının maaşına zam talebi


Belediye başkan yardımcısı Fatih Öz'ün 4750 TL olan maaşının, 5500 TL olması oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılında uygulanacak, iş makinesi, su faturaları ve inşaat giderleri haricindeki ücret tarifelerin belirlenmesinin haricinde daire başına yapılması gereken otopark ücreti 6655 TL'den 3500 'ye düşürülmesi oy birliği ile kabul edildi.


Gündem maddelerine ek olarak;


Yeni bir mezarlık almak için kredi kullanılması talebi oy birliği ile kabul edildi. Yeni mezarlığın yakınlarında alınması planlanan 26 dönümlük alanda ortalama 3 bin mezarlığın olacağı belirtildi.


İlçenin Yaykıl Köyü Dereyeri mevkisinde bulunan restorana alkol ruhsatı verilmesi oy birliği ile kabul edildi. - SİNOP

Gerze, Star, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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