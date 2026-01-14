Gesi'de İngilizce Yarıyıl Kampı - Son Dakika
Gesi'de İngilizce Yarıyıl Kampı

14.01.2026 14:45
Melikgazi Belediyesi, 19-23 Ocak'ta 11-14 yaş arası çocuklar için İngilizce kampı düzenliyor.

Melikgazi Belediyesi, Gesi Kamp Merkezi'nde 11-14 yaş arası çocuklara özel "İngilizce Yarıyıl Kampı" başlatıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 19-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek kampta, kontenjan sınırının olduğunu bildirdi.

Kaydolmak isteyen tüm öğrencileri beklediklerini anlatan Palancıoğlu, kampın 19 Ocak Pazartesi günü başlayacağını ifade etti.

Palancıoğlu, belediye olarak eğitim projelerini ve desteklerini her geçen yıl artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim, eğlence ve konuşma pratiğini bir araya getirdiğimiz kamp programı sayesinde öğrencilerimiz, tatil süresince İngilizce dil becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca ilçemizde alan gezileri yaparak havacılık lisemiz, masal evi ve oyuncak kütüphanesi gibi projelerimizi ziyaret edeceğiz. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştireceğimiz kampta, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini destekleyen dersler, oyunlar, el sanatları ve atölye çalışmaları yer alacak. Öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta daha rahat kullanabilmelerini hedefleyen kampımız 11-14 yaş arası gençlere özel, ücretli olarak planlandı."

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

15:13
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
