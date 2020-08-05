GESTAŞ Kurban Bayramı'nda 2 bin 38 sefer yaptı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kurban Bayramı'nda 2 bin 38 feribot seferi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl Kurban Bayramı'nda bin 962 seferin gerçekleştirildiği süreçte bu yıl aynı dönemde 2 bin 38 sefer yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bayram boyunca saatsiz seferlerle hizmet verilen hatlarda taşınan araç sayısının geçen yıl Kurban Bayramı'na oranla yüzde 10 artarak 102 bin 407 adet olarak gerçekleştiği, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 5 günde ise 92 bin 901 aracın taşındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurban Bayramı'nda Kabatepe- Gökçeada hattında toplamda 8 bin 440 adet araç, Geyikli- Bozcaada hattında ise toplamda 8 bin 982 araç geçiş yapmıştır. Gökçeada hattında günde ortalama 21, Bozcaada hattında günde ortalama 36 sefer gerçekleştirilmiştir. Bayramın son gününde Geyikli-Bozcaada hattında yapılan 40 sefer, rekor sayılabilecek düzeyde bir sefer sayısıdır."