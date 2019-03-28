Son Dakika Haberleri: Gestaş'tan Sefer İptalleri

Gestaş'tan Sefer İptalleri

12 dakika önce

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın yarın yapılacak bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın yarın yapılacak bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinde aksama yaşandığı belirtildi.

Buna göre, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00 ve 11.00'de yapılacak seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiği aktarılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferlerin tümünün geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Seferlerin, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği ifade edilen açıklamada, diğer hatlardaki deniz ulaşımının planlandığı gibi sürdürüldüğü belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki fırtınanın pazar gününe kadar devam etmesinin beklendiğini, saatteki hızının 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA

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