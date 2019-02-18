Gevaşlı Çocukların Kızak Keyfi
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.
Van
'ın Gevaş
ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.
İlçeye bağlı Elmalı
Mahallesi'nde iki günlük hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Soğuğa aldırış etmeden yaklaşık iki kilometre yürüyen çocuklar, Artos Dağı
eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyorlar. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocuklar, hafta sonu tatili olması nedeniyle zamanlarını kızakla kayarak geçirdiklerini dile getirerek, "Kar
yağışı bizim için eğlence anlamına geliyor. Hafta içi okulda olduğumuz için hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Kızak kaymak çok keyifli oluyor" dediler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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