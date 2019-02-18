Son Dakika Haberleri: Gevaşlı Çocukların Kızak Keyfi

Gevaşlı Çocukların Kızak Keyfi

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.

Gevaşlı Çocukların Kızak Keyfi, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde iki günlük hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Soğuğa aldırış etmeden yaklaşık iki kilometre yürüyen çocuklar, Artos Dağı eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyorlar. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocuklar, hafta sonu tatili olması nedeniyle zamanlarını kızakla kayarak geçirdiklerini dile getirerek, "Kar yağışı bizim için eğlence anlamına geliyor. Hafta içi okulda olduğumuz için hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Kızak kaymak çok keyifli oluyor" dediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Elmalı, Gevaş, Van, Güncel
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