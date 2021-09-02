Son dakika haberi... Pakistan'da Keşmirli lider Geylani için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, Keşmir'in önde gelen lideri Seyyid Ali Şah Geylani'nin vefatı dolayısıyla gıyabi cenaze namazı kılındı ve protesto gösterileri düzenlendi.

Başkent İslamabad, Karaçi ve Muzafferabad şehirlerinde düzenlenen gıyabi cenaze namazlarına binlerce kişi katıldı.

Cemaat-i İslami Partisi tarafından başkent İslamabad'da düzenlenen gıyabi cenaze namazının ardından katılımcılar Hindistan'ı protesto etti.

Hindistan karşıtı sloganlar atan göstericiler, Keşmir halkı ile de dayanışma mesajları paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Geylani'nin naaşına el konularak polis nezaretinde defnedilmesine tepki gösterdi ve bunu "barbarca bir eylem" olarak niteledi.

Seyyid Ali Geylani'nin isminin gizli tutulmasını isteyen yakın akrabasının, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamaya göre, Hindistan polisi ve paramiliter güçler, hayatını kaybeden liderin evine baskın düzenleyerek Geylani'nin "sessizce gömülmesi" konusunda ısrar etmişti.

Aile üyeleri, Geylani'yi sabah namazını müteakip toprağa vermek istemiş ancak Srinagar'da ev hapsinde hayatını kaybeden lider, polis nezaretinde defnedilmişti.

Geylani'nin cenaze namazının düşük katılımla ve defin işlemlerinin sessizce gerçekleşmesi konusunda direten Hint güçleri, daha sonra Geylani'nin naaşına el koyarak aile üyesi ve akrabalarından da kimsenin cenazeye katılmasına izin vermemişti.

Geylani dün hayatını kaybetmişti

Geylani, ev hapsinde tutulduğu Cammu Keşmir'in Srinagar şehrindeki evinde dün geç saatlerde yaşamını yitirmişti.

91 yaşında hayata veda eden Geylani, 2010'dan bu yana ev hapsindeydi.