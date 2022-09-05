Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı - Son Dakika
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Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı

05.09.2022 17:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı Can Dündar hakkında 2 ayrı suçtan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ın, Twitter'da 31 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımda bağlantısını paylaştığı Youtube videosundaki açıklamaları üzerine harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, Dündar'ın söz konusu videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

GEZİ PARKI DAVASI'NDAN YARGILANIYOR

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.

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Can Dündar Hakkında Bir Soruşturma Daha Açıldı Can Dündar Hakkında Bir Soruşturma Daha Açıldı Cumhurbaşkanına ve Cumhuriyet savcılarına yönelik paylaşım yapan Can Dündar'a soruşturma Cumhurbaşkanına ve Cumhuriyet savcılarına yönelik paylaşım yapan Can Dündar'a soruşturma
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Can Dündar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı - Son Dakika

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