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Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar 'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , Dündar'ın, Twitter 'da 31 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımda bağlantısını paylaştığı Youtube videosundaki açıklamaları üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Can Dündar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı - Son Dakika

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