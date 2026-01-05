GGK, Riyad Konferansına Katılmayı Planlıyor - Son Dakika
GGK, Riyad Konferansına Katılmayı Planlıyor

05.01.2026 20:21
Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan'daki diyalog konferansına katılma niyetini duyurdu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Güney Yemen'in bileşenleri arasında diyalog kurulması amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan konferansa aktif olarak katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

GGK'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, GGK Başkanlığı Aden şehrinde bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi ve konsey başkanlığı üyeleri, Güney halkının sorununun çözümü için kapsamlı bir güney diyaloğu konferansı düzenleme hazırlıkları konusunda Suudi Arabistan'ın gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, GGK'nın konferansın başarılı geçmesi için aktif olarak katılmaya, uluslararası ve Birleşmiş Milletler gözetiminde belirli bir zaman dilimi içinde Güney halkının kendi kaderini tayin etme hakkına ilişkin mücadeleleri ve özlemleriyle uyumlu kapsamlı bir güney vizyonunun oluşturulmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

Kaynak: AA

