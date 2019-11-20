Gheorghe Hagi büyük hayalini açıkladı! İtiraf geldi...

Spor Arena Dış Haber | İspanyol AS gazetesine konuşan Gheorghe Hagi, açıklamalarda bulundu.



Hagi, başında bulunduğu takım olan Viitorul FC hakkında konuşurken "10 yıldır buradayım. bu akademiden birçok oyuncu çıktı ve iyi yerlere geldi. Romanya'nın en büyüğü olmak istiyoruz. En büyük hayalim Viitorul'u Şampiyonlar Ligi'nde görmek. Uzun vadede hedefimiz bu." dedi.



Beraber oynadığı en iyi oyuncular hakkında da konuşan Hagi, "Çok fazla iyi oyuncuyla oynadım. Etrafımda hep iyi isimler vardı. Ancak Romario ve Butragueno gibisini görmedim. Onlar başkaydı." sözlerini kullandı.

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