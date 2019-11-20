Son Dakika Haberleri: Gheorghe Hagi büyük hayalini açıkladı! İtiraf geldi...
Son Dakika Spor Gheorghe Hagi büyük hayalini açıkladı! İtiraf geldi... - Son Dakika Spor

Gheorghe Hagi büyük hayalini açıkladı! İtiraf geldi...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İspanyol AS gazetesine konuşan Gheorghe Hagi, açıklamalarda bulundu.

Gheorghe Hagi büyük hayalini açıkladı! İtiraf geldi..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İspanyol AS gazetesine konuşan Gheorghe Hagi, açıklamalarda bulundu.


Hagi, başında bulunduğu takım olan Viitorul FC hakkında konuşurken "10 yıldır buradayım. bu akademiden birçok oyuncu çıktı ve iyi yerlere geldi. Romanya'nın en büyüğü olmak istiyoruz. En büyük hayalim Viitorul'u Şampiyonlar Ligi'nde görmek. Uzun vadede hedefimiz bu." dedi.


Beraber oynadığı en iyi oyuncular hakkında da konuşan Hagi, "Çok fazla iyi oyuncuyla oynadım. Etrafımda hep iyi isimler vardı. Ancak Romario ve Butragueno gibisini görmedim. Onlar başkaydı." sözlerini kullandı.

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Gheorghe Hagi, Viitorul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:26 
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