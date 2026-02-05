GİBTÜ'de "Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GİBTÜ'de "Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi

GİBTÜ\'de "Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi
05.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Mühendislik Topluluğu tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla program düzenlendi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Mühendislik Topluluğu tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla program düzenlendi.

Yerleşkede gerçekleştirilen "Deprem Şehitlerini Anma Programı" kapsamında konuşan GİBTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Hansu, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hansu, bireysel ve kurumsal sorumlulukların önemine dikkati çekerek, toplumda afet bilincinin sürekli canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Benzer felaketlerin etkilerinin azaltılmasının ancak bilinçli ve hazırlıklı bir toplum yapısıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Hansu, mühendislik hizmetlerinin ve yapı güvenliğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Etkinlikte, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, daha güvenli yapılar ve şehirler inşa edilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Deprem, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİBTÜ'de 'Deprem Şehitlerini Anma Programı' düzenlendi - Son Dakika

Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:21:45. #.0.5#
SON DAKİKA: GİBTÜ'de "Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.