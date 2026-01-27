Gıda Denetimlerinde Yaka Kamerası Dönemi - Son Dakika
Gıda Denetimlerinde Yaka Kamerası Dönemi

27.01.2026 10:18
Tarım Bakanlığı, gıda denetimlerinde yaka kamerası uygulamasına geçerek denetimlerin etkinliğini artıracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, yaptıkları denetimlerin görüntülü şahidinin olması için "yaka kamerası" uygulamasına geçeceklerini söyledi.

Kaya, yaptığı açıklamada, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği açısından gıda denetimlerine büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, uygunsuzluklara kesinlikle izin verilmediğini kaydetti.

Geçen yıl kasım ayına kadar 8 bin 113 görevliyle, 1 milyon 362 bin 867 denetim yaptıklarını anlatan Kaya, "572 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 32 bin 988 uygunsuzluk tespit edildi ve 2,7 milyar lira para cezası uygulandı" dedi.

Denetimlerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışma yaptıklarını vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Denetimlerde işletmelerde sorunlar yaşıyoruz. Resmi kontrollerimizde fiili saldırıya uğrayabiliyoruz ya da çeşitli hakaret ve tehditler olabiliyor. Hem bunların engellenmesi hem de denetimlerin görüntülü şahidinin olması dolayısıyla yaka kamerası uygulamasına geçeceğiz. Her işletmeyle ilgili bu görüntüleri bir süre saklayacağız. İtiraz durumlarında bu görüntülerden faydalanacağız."

Kaya, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlere başladıklarını da ifade ederek, işletmelerden daha titiz ve düzenli olmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

