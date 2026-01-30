Gıda Enflasyonu Ciddi Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Gıda Enflasyonu Ciddi Artış Gösterdi

30.01.2026 18:51
Hekimsen'in araştırmasına göre, ocak 2026 açlık sınırı 32 bin TL, yoksulluk sınırı ise 104 bin TL.

Hekimsen, Ocak 2026 dönemini kapsayan açlık ve yoksulluk sınırı araştırması neticelerini değerlendirdi.

Kamuoyuna yansıyan ocak ayı ekonomik verileri üzerine Hekimsen'den yazılı açıklama yapıldı. Araştırmadan verilerin paylaşıldığı açıklamada, gıda enflasyonun bir ayda yüzde 4,18 arttığı, açık sınırının 32 bin TL'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamaya göre, Türkiye'de hanelerin temel yaşam maliyetlerindeki artış hız kesmeden devam etti. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcamasının, aralık 2025'te 30 bin 873 TL iken ocak 2026'da 32 bin 163 TL olarak hesaplandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu artış, yalnızca bir ayda gıda fiyatlarında yüzde 4,18 enflasyon yaşandığını ortaya koydu. Açlık sınırının yalnızca gıda harcamalarını kapsamasına rağmen, bugün milyonlarca çalışanın ve emeklinin gelirinin bu seviyenin altında kalması, tablonun ciddiyetini artırıyor. Barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim ve diğer zorunlu harcamaların da eklenmesiyle, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 104 bin 767 TL olarak hesaplandı. Bir ayda yaklaşık 4 bin 200 TL'lik artış, yaşam maliyetlerinin artık orta gelirli haneler için dahi sürdürülemez bir noktaya geldiğini gösteriyor" denildi.

Açıklamada, Ocak 2026 yılı itibariyle aylık kişi başı gıda harcamaları verilerine de yer verildi. Bu veriler, "yetişkin erkek 9 bin 361 TL, yetişkin kadın 8 bin 85 TL, 10 yaş kız çocuğu 7 bin 485 TL ve 7 yaş erkek çocuğu ise 7 bin 231 TL" olarak ifade edildi.

En yüksek artışın süt ürünleri ile sebze-meyvede yaşandığının bildirildiği açıklamada, "Gıda gruplarına göre harcama dağılımı incelendiğinde, ocak ayında en dikkat çekici artışlar şu kalemlerde yaşandı; süt ve süt ürünleri yüzde 7,15, sebze ve meyve yüzde 6,73, isteğe bağlı ürünler (atıştırmalık) yüzde 3,27, et, balık, yumurta, kurubaklagiller yüzde 1,37, ekmek ve tahıl yüzde 0,80. Özellikle süt ve süt ürünlerindeki sert yükseliş, çocukların dengeli beslenmesi açısından önemli riskler barındırıyor" denildi.

Açıklamanın son bölümünde, Hekimsen'in görüşü de yer aldı. Açıklamada, "Asgari ücret, açlık sınırını karşılayamıyor. Emekli maaşları, açlık sınırının çok altında kalıyor. Kamu çalışanlarının büyük bölümü için dahi yoksulluk sınırı erişilemez durumda. Bu tablo, ücret artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ve mevcut gelir politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini açık biçimde ortaya koyuyor. Gıda fiyatlarındaki artış hızının kontrol altına alınamaması, özellikle dar ve sabit gelirli kesimler için beslenme ve yaşam kalitesi açısından ciddi riskler doğuruyor" denildi.

Hekimsen, ücret politikalarının, vergi düzenlemelerinin ve sosyal destek mekanizmalarının, açlık ve yoksulluk sınırı verileri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

