Gıda Güvenliği Konferansı BŞEÜ\'de Yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Bilim Kafe ile gıdada güvenlik, sağlıkta güvence anlatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, toplum sağlığını yakından ilgilendiren 'Gıda zehirlenmeleri' konulu konferans düzenlendi. Etkinlikte gıda kaynaklı hastalıklar, zehirlenmeye yol açan etkenler ve korunma yöntemleri bilimsel veriler ışığında ele alındı. Konferans, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Alper Karagöz, Prof. Dr. Mehmet Dokur ve Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Arıkan tarafından verildi. Akademisyenler sunumlarında gıda zehirlenmelerinin ortaya çıkış nedenleri, yanlış saklama ve hazırlama koşullarının oluşturduğu riskler ile günlük yaşamda alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle ev ortamında ve toplu tüketim alanlarında gıda güvenliğinin önemi vurgulandı. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin katıldığı konferans, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Gerçek yaşamdan örneklerle zenginleştirilen anlatımların yer aldığı etkinlikte, öğrencilerin yönelttiği sorular akademisyenler tarafından ayrıntılı şekilde yanıtlandı.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - BİLECİK