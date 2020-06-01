Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Boyu'dan Dünya Süt Günü mesajı Açıklaması

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, günlük 2 bardak sütün vücudun ihtiyacı olan besin gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşıladığını belirterek, "Özellikle çocuklara günde 2 bardak süt içmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Boyu, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sütün insanoğlunun beslenmesinde vazgeçilmez bir kaynak olduğunu bildirdi.

Sütün, anne sütüyle beslenen bebekler dışında her yaş grubunun tüketmesi gereken yüksek besin değerine sahip bir gıda olduğuna dikkati çeken Boyu, "Süt hem tek başına hem de peynir, yoğurt, ayran gibi süt ürünleri şeklinde de tüketilebilmektedir. Gelişmiş ülkelere oranla ülkemizde sütün üretimi ve tüketimi yeterli miktara ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Günlük 2 bardak süt vücudun ihtiyacı olan besin gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşılamaktadır. Bu sebeple özellikle çocuklara günde 2 bardak süt içmelerini tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken yaşta süt ürünleriyle beslenmeye başlayanların dengeli beslenme alışkanlığı kazanacağını vurgulayan Boyu, şunları kaydetti:

"Süt ürünleri diş büyümesine ve dişlerin sağlıklı tutulmasına yardımcı kalsiyum ve diğer diş dostu mineralleri içerir. Yapılan araştırmalar, süt ve süt ürünlerinin kilo aldırmadığını hatta sanılanın aksine bu ürünlerde bulunan probiyotikler sayesinde zayıflamaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Tam yağlı süt yüzde 3,5, yarım yağlı süt yüzde 1,8 yağ içerir, bu da sütün yüksek yağlı ürün olmadığını gösterir. İçermiş olduğu süt proteinleri nedeniyle uzun süre tok tuttuğundan diyet için önem arz eder. Az yağlı süt ürünleri kan basıncını azaltmaya yardımcı olur. Bu vesileyle 1 Haziran Dünya Süt Günü'nü kutluyor, sağlıklı nesiller için günde 2 bardak pastörize ya da UHT süt içilmesini tavsiye ediyoruz."