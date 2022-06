Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayaz: "Geri Dönen İhraç Ürünleri ya İmha Ediyoruz ya da 3. Ülkelere Gönderilmesini Sağlıyoruz"

Haber: DİLAN KUTLU- Kamera: FATİH NAZIM EFE

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz, Gıda Mühendisleri Odası'nın düzenlediği panelde "İthalatta zaman zaman gündeme geliyor. 'Türkiye'den ürün ihraç oldu geri döndü. O ürünler insanlara yediriliyor'. Öyle bir şey olması söz konusu değil… Diyelim Avrupa'ya ya da Rusya'ya ihraç ettik, ürün herhangi bir şekilde geri döndü. Bu ürünü sanki yeniden ithalat yapılmış gibi kontrole tabi tutuyoruz, inceliyoruz. Uygun değilse ya imha ediyoruz ya da 3. ülkelere gönderilmesini sağlıyoruz. Ama insan sağlığına aykırı bir durum varsa tabi ki 3. ülkelere de göndermiyoruz sonuçta hepimiz insanız" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası, 7 Haziran Dünya Güvenliği Günü dolayısıyla Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde panel yaptı. Sağlıklı gıdaya erişiminin ele alındığı panele, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz konuşmacı olarak katıldı.

ÜZÜMCÜ: "ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTELERİNDE ARTIŞ OLMASI KAÇINILMAZ BİR GERÇEKTİR"

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, yüksek enflasyonun gıda güvenliğini tehlikeye attığını belirterek önümüzdeki süreçte taklit ve tağşiş ürünlerinin artacağı uyarısı yaptı. Üzümcü, şunları söyledi:

"FAO'nun verilerine göre; ülkemizde 14,8 milyon kişi yetersiz beslenmekte ve bu sayı son üç ay içerisinde 410 bin kişi artmıştır. Alım gücünün sürekli olarak düşmesi halkımızın gıda güvencesi ile baş başa kalmasına sebep olmuştur. Merdiven altı işletmelerin önlenememesi, maliyet artışları nedeniyle bazı üreticilerin ürün kalitesini düşürmesi, tüketici besin değeri düşük gıda riski yüksek gıdalarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki süreçte taklit ve tağşiş listelerinde artış olması kaçınılmaz bir gerçektir. Güvenli olmayan gıdalar yıllara dayanarak kronik hastalıklara neden olmaktadır.

"KOTA SAYISINI TUTTURMAK AMACIYLA YAPILAN SERİ HALDEKİ DENETİMLER AMACA UYGUN DEĞİLDİR"

Gıda denetimi konusunda tek yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gıda mühendisi meslektaşlarımız görev yapmaktadır. Ancak, eğitimini gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yapan bir meslek olarak sayılarının yetersiz olduğu kesindir. Gıda denetimi konusunda görev yapan arkadaşlarımız görevlerini yerine getirirken birçok zorluk ile karşılaşmakta hatta sözlü ve fiziki saldırılara dahi uğramaktadırlar. Denetim sayılarının artırılması amacıyla bulunan çözüm ise kişi başına denetim sayısı kotası verilmesi olmuştur. Kota sayısını tutturmak amacıyla yapılan seri haldeki denetimler ise amaca uygun değildir. Oysaki yapılması gereken, gıda bilimi konusunda eğitim almış bir meslek olan gıda mühendislerinin sayısı Bakanlıkta artırılmalı, atama bekleyen ve yüksek puanlar alan meslektaşlarımız bir an önce istihdam edilmelidirler."

SELIŞIK: "5 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR GIDA KAYNAKLI HASTALIK YÜKÜNÜN YÜZDE 40'INI TAŞIYOR"

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise gıda güvenirliğinin her geçen gün önem kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Her yaştan aslında insanı etkileyen gıda kaynaklı hastalıklar aslında özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar ve düşük gelirli bölgelerde yaşayan insanlar üzerinde daha olumsuz etkilere yol açıyor. Aslında sağlıklı beslenemezsek gıdamız güvenilir olmazsa bu sağlığımızı da tehdit ediyor. Bebeklikten son ana kadar önemli.

Gıda güvenliği öncelikle önemli. Her yıl yaklaşık açlıkla mücadele eden insan sayısının rakamını veriyoruz bu rakam son 20 yılda arttı. Her yıl 600 milyon insanın bozulmuş gıda ürünlerini tükettikten sonra hastalandığı ve 400 milyon insanın hayatını kaybettiğini kaydediliyor. 5 yaşın altındaki çocuklar gıda kaynaklı hastalık yükünün yüzde 40'ını taşıyor ve her yıl 125 bin çocuk gıda kaynaklı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Her yıl düşük ve orta gelirli ülkelerde güvenilir olmayan gıda kaynaklı üretim kaybı ve sağlık harcaması maliyette 110 milyar dolar."

AYAZ: "ORGANİK ÜRÜN ÜRETELİM BÜTÜN DÜNYA ORGANİK ÜRÜNLE BESLENSİN, DİYORLAR ÖYLE BİR ŞEY YOK ARKADAŞLAR"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz ise bitki sağlığı konusunda Türkiye'de 657 tane zararlı etmen olduğunu belirterek, "Gıda katkı maddeleri zaman zaman gündeme gelir. Pestisitler... Ülkemizde 336 gıda katkı maddesi kullanıyor. Biz ekmekte katkı maddesini yasakladık. Avrupa'da yasak olup da Türkiye'de izin verilen hiçbir gıda katkı maddesi yok" dedi. Ayaz konuşmasına şöyle devam etti:

"İthalatta zaman zaman yine gündeme geliyor. 'Türkiye'den ürün ihraç oldu geri döndü. O ürünler insanlara yediriliyor'. Öyle bir şey olması söz konusu değil, çünkü bizden bir ürün gitti diyelim Avrupa'ya ya da Rusya'ya ihraç ettik, ürün herhangi bir şekilde geri döndü. Bu ürünü biz ne yapıyoruz sanki yeniden ithalat yapılmış gibi kontrole tabi tutuyoruz. Bizim mevzuatımız neyse o mevzuata göre alıyoruz inceliyoruz. Uygun değilse ya imha ediyoruz ya da 3. ülkelere gönderilmesini sağlıyoruz. Ama insan sağlığına aykırı bir durum varsa onu tabi ki 3. ülkelere de göndermiyoruz sonuçta hepimiz insanız. Ama ne olur alıcı ülke talebi vardır onun şartları kabul ediyordur, o şekilde… işlemler bu şekilde yürüyor.

Pestisit kullanımından bahsediyoruz… Bitki koruma ürünü kullanmadan bir ürünü elde etmemiz mümkün değil. Dünyada pestisit kullanılmasa dünyanın bu kadar ürünü üretmesi mümkün değil. Şimdi diyorlar 'organik ürün üretelim bütün dünya organik ürünle beslensin.' Öyle bir şey yok arkadaşlar."