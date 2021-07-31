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Gıdadaki fahiş artış hazır yemek sektörünü zorluyor - Son Dakika

Gıdadaki fahiş artış hazır yemek sektörünü zorluyor

31.07.2021 14:02
Gıdadaki fahiş artış hazır yemek sektörünü zorluyor, System.String[]

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD), temmuz ayı tencere enflasyonunu açıkladı.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD), temmuz ayı tencere enflasyonunu açıkladı. Dernek Başkanı Coşkun Dönmez, temmuz ayında gıda fiyatlarının yüzde 3.18 oranında arttığını, böylece gıdada 7 aylık artışın yüzde 20,18'i bulduğunu duyurdu. Genel enflasyonla gıda enflasyonu arasındaki fark sebebiyle hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firmaların kar edemez hale geldiğine dikkat çeken Başkan Dönmez, "Bununla da kalmayacak. İflasların başlamasından korkmaya başladık. Düşük karlarla çalışan sektörümüzde hammadde fiyatlarının sürekli artması sürdürülebilir bir durum değil. Artık daha kısa zaman dilimlerinde fiyat güncellemeleri yapmak durumundayız" dedi.

Gıda fiyatlarında yaşanan sürekli artışın hazır yemek sektöründe yol açtığı olumsuz etkilere dikkat çeken Coşkun Dönmez temel hammaddesi gıda olan hazır yemek ve catering sektöründe kar marjının yüzde 6'lara kadar gerilediğini belirtti. Bu durumun sürdürülebilir olmadığına değinen Coşkun Dönmez, "Fiyat artışlarına yetişemez hale geldik. Genel enflasyon ile gıda enflasyonunun örtüşmediğini müşterilerimizin bir kısmı farkındalar ve genellikle anlayışlı davranıyorlar. Ancak bazı firmalar ise sektörümüzün rekabetçi zaafında faydalanıp sabit fiyat ile yemek almak istiyorlar. Bu ise hazır yemek sektöründeki işletmeleri karsızlığa hatta iflasın eşiğine sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Coşkun Dönmez, birkaç yıl öncesine kadar yılda bir kez fiyat güncellediklerini, son yıllarda gıda fiyatlarında baş gösteren hızlı artış ile bu sürenin 6 aya çekildiğini, şimdi ise daha da aşağı çekilmesi gerektiğini savundu. BUYSAD Başkanı Dönmez şunları söyledi:

"Son zamlar ile 4 kap yemekten oluşan ham mönü maliyetimiz 12,00 TL'yi buldu. Bunun üzerine salata-bar, yoğurt, ekmek, personel ve akaryakıt gibi maliyetleri de eklendiğimizde menü maliyetlerimiz 16,00/ 18,00 TL'yi bulabiliyor. Bu durumda satış fiyatlarımızın 18,00/ 20,00 TL'ye çıkıyor. Bizim maliyetlerimizin yüzde 50'sini ham gıda oluşturuyor. Bunu ucuzlatmamız imkansız. Malum elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları da yükseldi. Kar marjlarımızın yüzde 6-8 olduğu sektörümüzde bunu müşterilerimizin anlamasını isteriz. Ama bu durum sürdürülebilir değil. Karsız işletmeler yatırım yapamaz. Yatırım yapamayan işletme ise ayakta kalamaz. Unutulmasın ki, sektörde yaşanacak olumsuzluklardan herkes zarar görür."

Coşkun Dönmez, değerlendirmesinde küresel nedenler ve Türkiye'nin kendi şartlarına bağlı olarak yaşanan gıda enflasyonun, yaz aylarında bile hız kesmemesinin endişe verici olduğunu vurguladı. Normalde tarlalarda hasat başlayan yaz aylarında yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki gerileme beklendiğini kaydeden Başkan Dönmez, "Maalesef bu olmadı. Kuraklık sebebiyle mahsül kıtlığı olduğu için normalde temmuz ayında eksi çıkması beklenen gıda enflasyonu yüzde 3'ün de üzerine çıktı. İklim şartlarındaki olumsuzluğa bağlı yeterli üretimin olmaması, yanlış ithalat politikaları, hayvancılık ve zirai faaliyetlerdeki plansızlık gibi bir dizi kısır döngünün içindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu meseleye acilen çare bulmasını bekliyoruz" dedi. - BURSA

Gıdadaki fahiş artış hazır yemek sektörünü zorluyor
Gıdadaki fahiş artış hazır yemek sektörünü zorluyor

Yemek Tarifi, Türk Lirası, Bursa, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıdadaki fahiş artış hazır yemek sektörünü zorluyor - Son Dakika Ekonomi


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