Gideon Jung\'dan Kayserispor\'a Veda

Kayserispor; sezon başında anlaşmaya vardığı Gideon Jung ile yollarını ayırdı. Jung, Sakaryaspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Alman futbolcu Gideon Jung, kulüple yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise Sakaryaspor oldu. Edinilen bilgilere göre Jung, yeşil-siyahlı kulüple yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Orta saha ve savunmada görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Sakaryaspor'a resmi imzayı atması bekleniyor.

Alman futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 karşılaşmada süre aldı. - KAYSERİ