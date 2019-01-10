Gider: "Hedefimiz; Yürüyerek Gezilebilen Bir Şehir"

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Çanakkale'nin en büyük sorununun trafik sıkışıklığı olduğunu belirten Gider, "Çanakkale bir metropol değil, 130 bin nüfuslu bir ilde trafik sıkışamaz. Eğer trafik 130 bin nüfuslu bir şehirde sıkışıyorsa; birilerinin bu trafiği sıkıştırıyor olması gerekir. Biz, Çanakkale'yi yürüyerek, bisikletle gezilebilir bir şehir haline getireceğiz" dedi.



Basın mensupları ile bir araya gelen Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, "Basının ne kadar önemli ve büyük bir sektör olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sayı ne kadar artarsa halkın doğru haber alma özgürlüğü de artacaktır. Basının nitelikli ve çok olmasından övünmeliyiz. Çanakkale bu açıdan diğer birçok ilden daha önde olduğunu görüyoruz. Umuyorum ki halkın doğru haber alma özgürlüğünde özveriyle çalışmalarınıza devam edeceğinize inanıyorum" dedi.



'Basının sorunlarını çözmek için çalıştay yapmamız gerekiyor'



Çanakkale yerel basının sorunlarının çözümü için çalıştay yapılması gerektiğini belirten Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, "Çanakkale yerel basının sorunları olduğunun farkındayız. Bu sorunları çözebilmek için 3-4 gün sürecek bir çalıştay düzenleyerek neler yapılmalı konusunda görüşmemiz gerekiyor. Çünkü basının sorunlarını en iyi bu sektörün temsilcileri olarak sizler biliyorsunuz. Bu sorunların çözümü için hep birlikte oturup konuşmalıyız" dedi.



'Seçilmeyeceğime inansam neden aday olayım ki'



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çanakkale Belediye Başkanı Ayhan Gider, "Seçimleri kazanabileceğinize inanıyor musunuz" şeklindeki soruya; "Bugüne kadar karşınızda birçok sıfatla bulundum. İl Genel sekreteri, milletvekili ve nihayetinde belediye başkan adayı olarak. 1 Nisan 2019 tarihinde de belediye başkan sıfatı ile sizlerle buluşacağımıza inanıyorum. Seçilmeyeceğime inansan neden aday olayım ki" diyerek cevap verdi.



"En büyük sorun trafik sıkışıklığı'



"Bir Belediye Başkanı adayı olarak Çanakkale'nin sizce en büyük sorunu nedir" sorusuna ise Ayhan Gider, "Çanakkale'nin en büyük sorunu sıkışıklıktır. 130 bin nüfuslu bir ilde trafik sıkışmaz arkadaşlar. Burası metropol değil. Burası yeni yeni büyüyen, 130 bin nüfuslu İstanbul'un bir sokağı gibi düşünün. Burada trafik sıkışmaz, sıkışamaz. Böyle bir özgürlüğü olamaz. Birilerinin bu trafiği sıkıştırıyor olması gerekir. Otopark sorununu çözmeyerek, toplu ulaşım sorununu çözmeyerek, parsel artıklarına bile katlar vererek bu sorunu artırıyor olması gerekir ki; biz bu sorunu yaşayabilelim. Çanakkale'de 31 Mart seçimlerinde Çanakkale halkına en büyük iddiamız Çanakkale'yi rahatlatacağımızdır. Biz Çanakkale'yi yürüyerek, bisikletle gezilebilir bir şehir haline getireceğiz. Bunun dışındaki sorunlar zaten çözülür ama önce insanları burada rahat yaşatabilmemiz lazım" diyerek cevap verdi.



'Çanakkale'nin gelişim akslarını belirleyeceğiz'



Seçimi kazanması halinde Çanakkale'nin gelişim aksları için hemen bir çalışma başlatacağını söyleyen Ayhan Gider, "Mevcut yerleşim yerinde, mevcudun üzerinde bir santim dahi imar artışı vermeyeceğiz. Bunu çok net bir şekilde ifade edebilirim, bu benim halka taahhüdümdür. İntepe'den Özbek ovasına kadar bir alanda geniş bant sınırımız var. Belediyeyi aldığımız gibi çok acele bir şekilde imar planlarını genişleteceğiz ve nüfus 200 bin olduğu zaman hangi bölgede yapılaşma başlayacak, 400 bin olduğu zaman nerede yapılaşma başlayacak bunların hepsini şimdiden belirleyeceğiz. Bunun faydası ne olacak? Yarın bir arazi sahibi belediye başkanı bende olsam başkası da olsa bizim önümüzden geçmek zorunda kalmayacaklar. Devletler, belediyeler böyle idare edilebilirse adildir, böyle idare edilebilirse verimlidir. Gelişme aksını seçildiğimiz gibi bu şekilde çalışma hazırlayarak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - ÇANAKKALE

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