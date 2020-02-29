Gine'de 1 Mart'ta yapılması planlanan referandum ve genel seçimler ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gine'de 1 Mart'ta yapılması planlanan referandum ve genel seçimler ertelendi - Son Dakika

Gine'de 1 Mart'ta yapılması planlanan referandum ve genel seçimler ertelendi

43 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 1 Mart pazar günü düzenlenmesi planlanan genel seçimler ve anayasa referandumunun ertelendiğini duyurdu.

Gine'de 1 Mart'ta yapılması planlanan referandum ve genel seçimler ertelendi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 1 Mart pazar günü düzenlenmesi planlanan genel seçimler ve anayasa referandumunun ertelendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Conde, ulusal televizyon RTG'de yaptığı açıklamada, Gine'nin 1958'den bu yana pan-Afrikacılığı savunduğunu vurguladı.

"Ulusal ve alt-bölgesel sorumluluklarla seçimin tarihinde küçük bir ertelemeyi kabul ettik." bilgisini veren Conde, ertelemenin kendisi açısından bir teslim olma ya da geri adım atma anlamına gelmediğini söyledi.

Conde, "Çok sayıda Ginelinin ertelemeden dolayı mutsuz olacağını ve hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum. Ama pan-Afrikacılığın anavatanı Gine, kendini kardeşlerinden ayıramaz." ifadesini kullandı.

Gine Cumhurbaşkanı Conde, seçimlerin yeni tarihini ise belirtmedi.

Genel seçimle birlikte yapılacak referandumda, Conde'nin 3'üncü dönem görev yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği de oylanacaktı.

Conde yeniden görev yapmak istiyor

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, 2'nci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, eylül ayında parti üyelerinden 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıklarının yapılmasını istemişti.

Muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), söz konusu referanduma karşı ekim ayından bu yana protestolar düzenlemişti. FNDC'ye göre, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde şu ana kadar en az 39 kişi yaşamını yitirdi.

FNDC'ye katılan birçok muhalefet partisi ve hareket de referandum ve seçimi boykot edeceğini açıklamıştı.

Bu arada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer, Nijerya, Burkina Faso ve Gana cumhurbaşkanlarından oluşan iyi niyet misyonunu Gine'ye göndermek istemiş, Conde'nin ECOWAS'ın iyi niyet misyonuyla görüşmeyi reddetmesinin ardından, örgüt seçimde görev yapacak gözlemcilerini geri çağırdığını duyurmuştu.

Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü THY, 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 03:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gine'de 1 Mart'ta yapılması planlanan referandum ve genel seçimler ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]