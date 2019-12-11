Son Dakika Haberleri: Gine'de Cumhurbaşkanı Conde'nin 3. dönem adaylığına "red"li hamle
Son Dakika Güncel Gine'de Cumhurbaşkanı Conde'nin 3. dönem adaylığına 'red'li hamle - Son Dakika

Gine'de Cumhurbaşkanı Conde'nin 3. dönem adaylığına "red"li hamle

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gine'de sivil toplum örgütleri ve muhalefet, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3. dönem için aday olabilmesine olanak sağlayacak anayasal değişiklik önerisini kırmızı şapka ve tişörtler giyerek protesto etti.

Gine'de Cumhurbaşkanı Conde'nin 3. dönem adaylığına

Batı Afrika ülkesi Gine'de sivil toplum örgütleri ve muhalefet, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3. dönem için aday olabilmesine olanak sağlayacak anayasal değişiklik önerisini kırmızı şapka ve tişörtler giyerek protesto etti.

Yerel basındaki haberlere göre, Anayasanın Korunması Ulusal Cephesinin (FNDC) çağrısıyla başkent Konakri'de bir araya gelen binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Conde'nin önerdiği anayasa değişikliğine karşı başkentin sokaklarına taşarak "red step" (kırmızı etap) temalı gösteri düzenledi.

İlk defa sivil toplum kuruluşu liderlerinin de yer aldığı gösterilerde protestocular, "Üçüncü döneme hayır" sloganları atarak Tabakhane Kavşağı'ndan 28 Eylül Stadyumu'na kadar yürüdü.

Önceki gösterilerin aksine protestolar bu kez olaysız bir atmosferde geçerken, bazı motosiklet sürücüleri de yaptıkları akrobatik hareketlerle yürüyüşe eşlik etti.

Conde yeniden görev yapmak istiyor

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, parti üyelerinden üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.

FNDC'nin ekim ayının ikinci haftasında düzenlediği birden çok gösteride şu ana kadar 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelmiş, 2015'te yeniden seçilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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