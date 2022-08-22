Gine'de tutuklu eski bakan cezaevinde öldü - Son Dakika
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Gine'de tutuklu eski bakan cezaevinde öldü

22.08.2022 00:16
Gine'de tutuklu eski bakan cezaevinde öldü

Gine'de devrik lider Alpha Conde döneminde Turizm Bakanlığı görevinde bulunan Lounceny Camara cezaevinde yaşamını yitirdi.

Gine'de devrik lider Alpha Conde döneminde Turizm Bakanlığı görevinde bulunan Lounceny Camara cezaevinde yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, "kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla 28 Nisan'da tutuklanan 62 yaşındaki Camara'nın, cezaevinde 19 Ağustos'ta felç geçirdiği ve ertesi gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Camara, Conde döneminde Şehircilik ve Turizm Bakanlıklarında bulunmuş, aynı zamanda Seçim Komisyonu Başkanlığı da yapmıştı.

Conde'yi 5 Eylül 2021'de devirerek başa geçen cunta hükümeti, şubattan bu yana Conde hükümetinde görevli üst düzey isimleri yakın markajına almıştı.

Aralarında eski Başbakan İbrahima Kassory Fofana, eski Savunma Bakanı Mohamed Diane, eski Çevre Bakanı Oye Guilavogui ve eski Hidrokarbon Bakanı Djakaria Koulibaly'nin de olduğu bazı isimler "yolsuzluk", "kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "kara para aklama" gibi çeşitli suçlamalarla cezaevine gönderilmişti.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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Gine'de kısmi kabine değişikliği yapıldı Gine'de kısmi kabine değişikliği yapıldı
Kaynak: AA

Alpha Conde, Gine, Güncel, Son Dakika

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