Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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"Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var"

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde Cuma Namazı çıkışında kurulan bir pusu sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Sinan Ateş'in yanında ise olay sırasında arkadaşları olan Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in yer aldığı görüldü.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sinan Ateş'in, Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüdüğü sırada motosikletli saldırganların geldiği ve Ateş'e saldırı düzenlediği görülüyor. O sırada Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ise omuzundan yaralanarak Ateş'in yanına düşüyor. Ahmet Keçik ise Ateş'in belindeki silahı alarak kaçan saldırganların arkasından ateş ediyor.

"SİNAN'A SİYASETİ BIRAKMASI İÇİN PARA TEKLİF EDİLDİ"

Sinan Ateş iddianamesi geçtiğimiz günlerde kabul edilmiş ancak Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendi ifadelerinin iddianamede yer almadığını öne sürmüştü. Ayşe Ateş, katıldığı bir televizyon programında eşi Sinan Ateş'in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyerek, Sinan Ateş'e siyaseti bırakması için para teklif edildiğini ilk kez açıklamıştı.

Ateş, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel'e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.