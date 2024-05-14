Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Geniş Video İzle

30 Aralık 2022'de Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda Ateş'in vurularak yere düşmesi sonrasında arkadaşı Ahmet Keçik'in, Ateş'in belindeki tabancayı kaparak tetikçilere karşılık verdiği anlar yer aldı.

14.05.2024 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde Cuma Namazı çıkışında kurulan bir pusu sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Sinan Ateş'in yanında ise olay sırasında arkadaşları olan Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in yer aldığı görüldü.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sinan Ateş'in, Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüdüğü sırada motosikletli saldırganların geldiği ve Ateş'e saldırı düzenlediği görülüyor. O sırada Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ise omuzundan yaralanarak Ateş'in yanına düşüyor. Ahmet Keçik ise Ateş'in belindeki silahı alarak kaçan saldırganların arkasından ateş ediyor.

"SİNAN'A SİYASETİ BIRAKMASI İÇİN PARA TEKLİF EDİLDİ"

Sinan Ateş iddianamesi geçtiğimiz günlerde kabul edilmiş ancak Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendi ifadelerinin iddianamede yer almadığını öne sürmüştü. Ayşe Ateş, katıldığı bir televizyon programında eşi Sinan Ateş'in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyerek, Sinan Ateş'e siyaseti bırakması için para teklif edildiğini ilk kez açıklamıştı.

Ateş, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel'e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi, Sinan Ateş, Aralık, Kurban, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Amed Cylan: Adaletin olmadığı yerde , var olan hiçbir şeyin değeri olmaz. Sözde yol arkadaşı olanlar bile sahip çıkmadı yazıklar olsun Siyasi görüşü ne olursa olsun adalet herkes için eşit olmalı Mekanı cennet olsun 37 2 Yanıtla
  • Ahmet Çak: sayın hanımefendiye sormak lazım siyaseti bırakması için para teklif edildi diyorsunuz kim ve kimler para teklif etmiş bununla ilgili bir bilginiz varsa adli makamlarla paylaştınızmı bu cinayet ortada kalmaz amma altında kalan bu senaryo,yu yazan ve oynatan vede oynayanlar fena ezilir 12 11 Yanıtla

16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:02:42. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement