Gine'nin Afrika Birliği Üyeliği Yeniden Başlıyor

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül 2021'deki askeri darbenin ardından Gine'ye uygulanan üyelik askısını kaldırma kararı aldı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, Barış ve Güvenlik Konseyinin 1325'inci toplantısında, Gine'deki siyasi geçiş sürecinin ele alındığı bildirildi.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, 5 Eylül 2021'deki askeri darbenin ardından Gine'ye uygulanan üyelik askısının kaldırıldığını belirtti.

Gine'nin geçiş sürecinde belirleyici bir dönüm noktasına ulaştığını ifade eden Yusuf, yeni anayasanın kabul edilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının ardından ülkenin fiilen anayasal düzene döndüğünü aktardı.

Üyelik askısının kaldırılmasının demokratik yönetişimi güçlendireceğini belirten Yusuf, hukukun üstünlüğünün korunması ve toplumsal uyumun pekiştirilmesine yönelik sürdürülebilir çabaların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yusuf, AfB'nin Gine'nin barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi yönündeki çabalarına eşlik edeceğini ifade etti.