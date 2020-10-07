Girdiği evde çantasını bırakan hırsızlık zanlısı, başka eve girerken yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 2 ay önce hırsızlık için girdiği evde yakalanacağını anlayınca sırt çantasını bırakarak kaçan Vural Yıldızbakan (37), başka bir eve girmeye çalışırken yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldızbakan, tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos tarihinde saat 06.00 Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Eve hırsızlık için giren Vural Yıldızbakan, ev sahibinin uyanması üzerine birinci kattaki daireden bahçeye atladı. Sırt çantası da evde kalan Yıldızbakan kaçtı. Ev sahibi, polise ihbarda bulunup, şikayetçi oldu.Polisin aradığı Yıldızbakan, dün gece İzmir'de başka bir eve hırsızlık için girmek üzereyken çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Yıldızbakan'ı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldızbakan, tutuklandı.