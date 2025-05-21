Giresun Aksu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Giresun Aksu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Giresun Kalesi'nde halk oyunları ve konserlerle süren Aksu Festivali, 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

21.05.2025 09:30
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(GİRESUN) - Uluslararası Giresun Aksu Festivali, Giresun Kalesi'nde düzenlenen halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçıların sahne almasıyla renkli ve coşkulu bir atmosferde devam etti.

Aksu festival sahasında yapılan ana kutlamanın ardından Kale'ye taşınan etkinlikler kapsamında yerel sanatçılar konserler verdi, halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Hava şartlarının da elverişli olmasıyla birlikte katılımın yoğun olduğu Kale'deki etkinliklerde vatandaşlar zaman zaman yerel sanatçıların birbirinden güzel eserlerine eşlik etti.

Festival programı, 21-22-23 ve 25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak etkinliklerle birlikte sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Aksu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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