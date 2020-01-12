Giresun'da 11 saat elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da 11 saat elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika

Giresun'da 11 saat elektrik kesintisi yaşanacak

45 dakika önce

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğü 11 saatlik kesinti yaşanacağını açıkladı.

Giresun'da 11 saat elektrik kesintisi yaşanacak, System.String[]

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğü 11 saatlik kesinti yaşanacağını açıkladı.


Yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ve iki ilçeyi kapsayacak olan kesintinin Pazar sabah 07.00 ile akşam 18.00 arası uygulanacağı bildirildi.


Çoruh EDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından, 12 Ocak Pazar günü 07.00-18.00 saatleri arasında Giresun trafo merkezinde iletim hatları bağlantı çalışması gerçekleştirileceği nedeniyle Giresun merkez ile Bulancak ve Keşap ilçelerinde enerji kesintisi uygulanacaktır" denildi. - GİRESUN

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı
Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
01:43 Ümraniye'de konteynerler alev alev yandı - Son Dakika
01:42 Heyelan kara yolunu kapattı - Son Dakika
01:42 Karadeniz'de hamsi bereketi - Son Dakika
01:38 İngiltere'den Tahran büyükelçisinin gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika
01:34 Bilecik'te usta sanatçılar 40 yıl önce kurdukları koroyla sahne aldı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 01:45:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da 11 saat elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]