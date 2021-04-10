Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı - Son Dakika

Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı

10.04.2021 11:10

Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Atakan Zambak, hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Atakan Zambak, hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde daha önce ağaç motorunu kullanarak moto-bisiklet yapan Atakan Zambak bu defa da çamaşır makinesi ve hurda parçaları bir araya getirip jeneratör motorunu da kullanıp 4 tekerlekli araç yaparak hayallerini gerçekleştirdi. Yaptığı araca da Atakan 28 ismini verdi.

Tirebolu Endüstri Meslek Lisesi 2. Sınıf Bilgisayar Bölümü öğrencisi Atakan Zambak, jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı. 2 bin liraya mal ettiği iki kişilik aracın parçalarını hurdalardan topladığını, daha iyisini yapabilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Atakan Zambak "Çocukluğumdan bu yana arabalara karşı merakım vardı. Yapmış olduğum aracı 6 ay gibi bir zamanda hurdalardan topladığım parçalardan yaptım. Yaptığım araç bir litre benzinle 30 kilometre gidebiliyor. Yaptığım araç 7 vites ama ben 17 vitese çıkarmayı uğraşıyorum. Geri vitesim yok şimdi onunla uğraşıyorum. Aracımı iple çalıştırıyorum kontağımı marşlı sisteme çevireceğim. Yapmış olduğum aracıma sadece köyde binebiliyorum. Gelir durumumuz iyi değil çok acil kaynak motoruna ihtiyacım var. Daha geniş kapsamlı araç yapabilmem için büyüklerimin yardımını bekliyorum" dedi.

Atakan Zambak daha öncede ağaç motoruyla bisikletini bir araya getirerek moto-bisiklet yaparak ilçede herkesin dikkatini çekmişti.

Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı
Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı
Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı
Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı

Jeneratör, Bisiklet, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun'da 16 yaşındaki genç hurda parçalardan ve jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı - Son Dakika


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