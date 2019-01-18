Son Dakika Haberleri: Giresun'da 68 Bin Öğrenci Karne Aldı

Giresun'da 68 Bin Öğrenci Karne Aldı

27 dakika önce

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ererken, Giresun'da örgün eğitimde 68 bin 904 öğrenci için yarı yıl tatili başladı.

Giresun'da 68 Bin Öğrenci Karne Aldı, System.String[]
2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ererken, Giresun'da örgün eğitimde 68 bin 904 öğrenci için yarı yıl tatili başladı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Abdullah Bozbağ İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Sarıfakıoğulları, öğrencilerden 15 günlük yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini isteyerek, dinlenmelerinin yanı sıra ve bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Burada 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yarısının kısa bir değerlendirmesini yapan Vali Sarıfakıoğulları, "Okul öncesi eğitimde 7 bin 512, ilkokullarda 18 bin 546, ortaokullarda 21 bin 33 olmak üzere 68 bin 904 öğrencinin karne aldı. Öğrencilerimizin bu tatili iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. Tatilde bol bol kitap okumalarını ve dinlenmelerini söyledik. İnşallah ikinci döneme daha dinç ve güzel şekilde başlayacaklar" dedi.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 04 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci yarıyıl 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Giresun, Güncel
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