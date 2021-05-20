Giresun'da "Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Giresun'da "Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı" düzenlendi

20.05.2021 17:01
Giresun'da

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde kurulan Tarım ve Gıda Merkezince Giresun'da "Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı" düzenlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde kurulan Tarım ve Gıda Merkezince Giresun'da "Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı" düzenlendi.

Piraziz ilçesinde kentin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, tarım ve gıda sektöründe yenilikçi çözümler ele alındı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, burada yaptığı konuşmada, tüm dünya için tarımın önemine dikkati çekti.

Bu toprakların çok verimli kullanılabileceğini ifade eden Yücel, "İmrendiğim iki ülke vardı, biri Kanada, diğeri İsviçre, özellikle İsviçre. Belki de buraya çok benzediği için. İsviçre'de güzellik kremlerinin yapıldığı işler ottan. Aromatik bitkiler, şifalı bitkiler bu topraklarda var. Herkes de anlatıyor ama bunun uygulamaya geçirilmesi lazım." dedi.

Yücel, kadın kooperatiflerinin her birinin üreteceği çok şeyler olacağına işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim bile bilmediğim yemekler çıktı, ürünler çıktı, şifalı bitkiler çıktı. Biz bunları nasıl derleyip toparlarız da size daha fazla bilgi katabiliriz, onunla ilgili üniversitemin tarımla ilgili uygulamalarını Piraziz'de yapmak istiyorum. Üniversitemiz bünyesinde burada tarımla ilgili, en başta eğitim, kadın istihdamı, kadınların daha fazla işle ilgilenmesi amacıyla bu konularda eğitmek üzere, dünyaya açılmak üzere bir merkez kuracağız. Bu merkezimizi FAO ile birlikte kuracağız, bir ucumuz dünya olsun. Onun haricinde dünyanın çeşitli büyük üniversitelerinden destek alacağız."

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da tarımın "gelecek" olduğunu vurguladı.

Özellikle küçük aile işletmelerinin sürdürülebilir halde kalmasını teşvik etmeleri gerektiğini belirten Selışık, bu amaçla da Başçeşehir Üniversitesi ile bu çalıştayı düzenlediklerini dile getirdi.

Selışık, amaçlarının sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak, özellikle tarımda yeniliklerin, inovasyonun küçük aile işletmelerine de ulaştırılmasını sağlamak ama bir taraftan da gençlerin, öğrencilerin tarımla daha fazla ilgilenmesi ve yenilikleri onların üretmelerini teşvik etmek olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydemir de akıllı tarım uygulamaları, dijital tarım, sürdürülebilir gıda sistemleri, ekoloji ve turizm konularıyla ilgili bilgi verdi.

Çalıştaya, Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Hocaoğlu Tarım ve Hayvancılık ziraat mühendisi Ali Kürşad Altunbaş ile Soğukpınar Kadın Girişim Kooperatifi, Fındık Harmanı, Tirebolu Kozbaşı Kadın Kooperatifi, Kayadibi Kadın Kooperatifi Ortakbahçe Yaşam Çiftliği, Tamzara Kadın Girişimciler Kooperatifi, Kovanlık Kadın Kooperatifi, Alaf Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Denizin Kadınları Derneğinden kadın girişimciler katıldı.

Giresun'da Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı düzenlendi
Giresun'da Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı düzenlendi
Giresun'da Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı düzenlendi
Giresun'da Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı düzenlendi
Giresun'da Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı düzenlendi

Gıda Ve Tarım Örgütü, Bahçeşehir, Giresun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da 'Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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