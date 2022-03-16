Bitkin düşen karaca tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika
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Bitkin düşen karaca tedavi edilerek doğaya salındı

16.03.2022 12:26

Giresun'da, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilen karaca, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Giresun'da, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilen karaca, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Görele ilçesi İnanca köyünde bitkin haldeki karacayı bulan vatandaşlar, DKMP merkezine ihbarda bulundu.

Ekipler tarafından alınarak DKMP Giresun Şube Müdürlüğü'ne götürülen karaca, tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Karacayı doğal ortamına bırakan DKMP Giresun Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine, karacaların şu anda üreme dönemlerinde olduğunu söyledi.

Vatandaşların bu dönemde fındık bahçelerinde karşılaşmaları durumunda bu hayvanlara dokunmamaları gerektiğini vurgulayan Hıdır, "Özellikle vatandaşlar karacalar için köpeklerini kontrol etmelidir. Sahipli ve sokak köpekleri bu hayvanları kovalayarak sıkıştırmaktadır. Bazen de saldırmaktadır." dedi.

Hıdır, sahipsiz sanılan yavru karacaların bulunduğu bölgeden alınması sonucu yaşama şansının azaldığına da dikkati çekti.

Bitkin düşen karaca tedavi edilerek doğaya salındı
Bitkin düşen karaca tedavi edilerek doğaya salındı
Bitkin düşen karaca tedavi edilerek doğaya salındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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