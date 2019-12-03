Son Dakika Haberleri: Giresun'da düzenlenen hamsi şenliğinde 500 kilogram balık dağıtıldı
Son Dakika Güncel Giresun'da düzenlenen hamsi şenliğinde 500 kilogram balık dağıtıldı - Son Dakika

Giresun'da düzenlenen hamsi şenliğinde 500 kilogram balık dağıtıldı

6 saat önce

Giresun Üniversitesinde düzenlenen "Hamsi Şenliği"nde katılımcılara 500 kilogram hamsi ikram edildi.

Giresun'da düzenlenen hamsi şenliğinde 500 kilogram balık dağıtıldı, System.String[]

Giresun Üniversitesinde düzenlenen "Hamsi Şenliği"nde katılımcılara 500 kilogram hamsi ikram edildi.

Güre yerleşkesindeki şenlikte, davetliler ve öğrencilere, ızgaralarda pişirilen 500 kilogram hamsi ile ekmek ve helva dağıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen şenliğin bu yıl 14'üncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Akademik, idari personel ile öğrenciler arasında kaynaşmayı hedeflediklerine işaret eden Can, etkinliğin aynı zamanda üniversite ile şehrin bütünleşmesine vesile olduğunu kaydetti.

Şenliğe, Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.

Yılmaz Can, Giresun, Rektör, Güre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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