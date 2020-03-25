Giresun'da haberleşme kablosu hırsızlığı - Son Dakika

Giresun'da haberleşme kablosu hırsızlığı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde 200 metre haberleşme nakil kablosu çalındı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde 200 metre haberleşme nakil kablosu çalındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Bozat köyü yolu üzerinde 200 metre uzunluğunda haberleşme nakil kablosunun, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kesilerek çalındığını tespit etti.
Ekipler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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