Giresun'da iki kurum arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı - Son Dakika
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Giresun'da iki kurum arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı

06.07.2022 12:42
Giresun'da iki kurum arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı

Giresun Milli Eğitim ile Tarım ve Orman İl Müdürlükleri arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı.

Giresun Milli Eğitim ile Tarım ve Orman İl Müdürlükleri arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, protokolün Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ile Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca, tarım, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda tarım ile gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Protokol çerçevesinde Tirebolu İskender Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışmaların yapılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bu konuda eğitim verilen Tirebolu İskender Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde laboratuvar alanı mevcuttur. Ortaöğretim kurumlarımızın tercih sürecinin devam ettiği bu günlerde her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da işgücüne uygun yetişmiş eleman ihtiyacı, mesleki ve teknik liselerimiz tarafından karşılanacaktır. Bu süreçte öğrencilerimize ve velilerimize bu okulumuzu ve alanımızı da tanıtmış oluyoruz. Ülkemizin birçok ilinde bu alanlarda farklı imkanların olduğunu da bir kez daha hatırlayarak, bu işbirliği sayesinde sadece bu okulumuzda değil tüm okullarımızda yapılacak etkinliklerle öğrencilerimizde merak uyandırma, tanıtım faaliyetleri ile de yerinde görme, izleme ve pratik yapma imkanı vererek, onları amatör ve profesyonel olarak eğitmek, geliştirmek ve yetiştirmek, bu birlikteliğin en önemli vazifesi olacaktır."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da iki kurum arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da iki kurum arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı - Son Dakika
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