Giresun'da Kar Engeline Rağmen Hasta Kurtarıldı

GİRESUN'un Güce ilçesinde yolu karla kapanan köyde fenalaşan 79 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Boncukçukur köyünde yolu kar nedeniyle kaplanan Köy eteği mezrasında fenalaşan hasta için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine hareket geçerek yoğun kar ve engebeli arazi koşullarında ilerleyen ekipler, hastanın bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hasta, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. (DHA
