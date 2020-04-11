Giresun'da Kutluca köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Giresun'da Kutluca köyü karantinaya alındı
6 saat önce
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Kutluca köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:28 Kaynak: AA
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