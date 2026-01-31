Giresun'da Motosiklet Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Giresun'da Motosiklet Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Giresun\'da Motosiklet Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti
31.01.2026 00:59
Yağlıdere'de motosiklet kamyonetle çarpıştı, iki kuzen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında.

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), - GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki İmdat Tuzcu (48) ile kuzeni Engin Tuzcu (57) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki Ağalar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İmdat Tuzcu'nun kullandığı motosiklet, H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki kuzeni Engin Tuzcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelenin ardından iki kuzenin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Yağlıdere, Güvenlik, Giresun, Güncel, Kaza, Son Dakika

