Son Dakika Haberleri: Giresun'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Giresun'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Servet Gökdemir yönetimindeki 58 BJ 892 plakalı otomobil, merkeze bağlı Erikliman köyü Dereiçi mevkisinde Küçük Güre Deresi'ne devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Gökdemir ile İhsan Eftal Gökdemir, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dereiçi, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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