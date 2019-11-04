Giresun'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı
7 saat önce
Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Servet Gökdemir yönetimindeki 58 BJ 892 plakalı otomobil, merkeze bağlı Erikliman köyü Dereiçi mevkisinde Küçük Güre Deresi'ne devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Gökdemir ile İhsan Eftal Gökdemir, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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