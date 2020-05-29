Giresun'da otomobil ve kamyonetlerin devrildiği üç ayrı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü Arslan ile araçtaki Güngör Yakup Çağlar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesi 'ndeki müdahalelerinin ardından Giresun Prof. Dr. A. İlan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü Nesil ve araçta bulunan eşi Kıymet Nesil, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü Demir ile araçtaki Ebubekir Çaylak, Aysun Kuzkayat, Songül Köycü, Uğurcan Hemiş hafif yaralandı.

Giresun 'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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