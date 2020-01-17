Giresun'da otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Giresun'da otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralıGİRESUN'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

GİRESUN'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydın idaresindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan sürücü Mustafa Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Giresun'da otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

Giresun, Keşap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
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