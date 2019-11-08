Son Dakika Haberleri: Giresun'da torbacılara operasyon 4 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da torbacılara operasyon 4 tutuklama

Giresun'da torbacılara operasyon 4 tutuklama

6 saat önce

Giresun'da torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Giresun'da torbacılara operasyon 4 tutuklama, System.String[]

Giresun'da torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Görele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemede 4 kişi tutuklandı.


Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimizde uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Görele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda İ.Y., A.S., O.H., G.Ç., C.K. ve M.K. isimli şahıslarda 14,09 gram toz esrar maddesi, 8,95 gram kubar esrar maddesi ise ateşli silahlar ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar. "İştirak Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli mercilere sevk edil. Çıkarıldıkları mahkemece G.Ç. ve C.K. isimli 2 şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakma kararı verilirken, İ.Y., A.S., O.H., M.K. isimli 4 şahıs ise tutuklandı" denildi. - GİRESUN

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:54:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da torbacılara operasyon 4 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]